Oficial: FVF confirma a Vizcarrondo como técnico interino de la Vinotinto

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) hizo oficial la noche de este lunes el nombramiento de Oswaldo Vizcarrondo como director técnico interino de la Vinotinto de cara a los encuentros amistoso de la fecha Fifa en el próximo mes de octubre.

El primer encuentro será ante Argentina, el 10 de octubre en el Estadio Hard Rock de Miami. Posteriormente, la Vinotinto se enfrentará a la Selección de Belice el 14 de octubre en el SeatGeek Stadium de Chicago.

En ambos partidos será Vizcarrondo quien ocupe la silla que Fernando “Bocha” Batista dejó vacía en la selección nacional tras su salida por la salida de Venezuela de las eliminatorias del Mundial 2026.

Al DT lo acompañarán Fernando Aristeguieta y Mario Rondón como asistentes técnicos en su equipo de trabajo.

En un comunicado oficial, la Vinotinto aclaró que el puesto de técnico de la selección volverá a estar vacante una vez culminen los encuentros amistosos.

“Finalizados los compromisos, Vizcarrondo continuará al mando de la Vinotinto Sub-17, enfocando su preparación para el Mundial de Catar de la categoría”, detalló la misiva.