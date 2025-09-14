Oblique Seville corona a Jamaica como nuevo rey de la velocidad en el Mundial de Tokio

En una final histórica celebrada ante un Estadio Nacional abarrotado con más de 50.000 espectadores, el jamaicano Oblique Seville se proclamó campeón mundial de los 100 metros lisos con un tiempo de 9.77 segundos, devolviendo a Jamaica al trono de la velocidad una década después del último triunfo de Usain Bolt en Pekín 2015.

Seville, de 24 años, irrumpió en una carrera que parecía reservada al líder mundial del año, Kishane Thompson, y al campeón olímpico de París 2024, Noah Lyles. Con una salida explosiva y una frecuencia de zancada endiablada, el jamaicano mantuvo su velocidad mejor que sus rivales en los metros finales. Thompson completó el doblete jamaicano con la plata (9.82), mientras que Lyles tuvo que conformarse con el bronce (9.89).

Récord para Jefferson-Wooden en femenino

En la prueba femenina, la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden se coronó campeona con un tiempo de 10.61 segundos, estableciendo un nuevo récord del campeonato. La velocista de 24 años superó a la campeona defensora Julien Alfred y a la legendaria shelly-Ann Fraser-Pryce, que disputaba su última carrera individual de 100 metros en un mundial.

Fraser-Pryce, quien aún participará en el relevo 4x100 para cerrar su carrera, deja un legado incomparable con ocho medallas olímpicas y 26 preseas internacionales, consolidándose como la velocista más laureada de la historia.

Davis domina la longitud

En otras pruebas de la jornada, la estadounidense Tara Davis se impuso en salto de longitud con un registro de 7.13 metros, marca que estableció en su primer intento y que ninguna rival logró superar. La alemana Malaika Mihambo, campeona olímpica, obtuvo la plata con 6.99 metros.

La competición atlética en Tokio continúa este lunes con las eliminatorias de 400 metros y las finales de lanzamiento de martillo femenino y 3.000 metros obstáculos masculino.