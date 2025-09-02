Nueva baja en la Vinotinto: David Martínez no viajará a Argentina para las eliminatorias

David “La Joya” Martínez no estará disponible para la Vinotinto en la próxima fecha de eliminatorias del Mundial 2026 frente a Argentina, esto, luego del golpe sufrido en una caída durante el encuentro entre Los Ángeles FC y San Diego en la MLS.

Según informó Fernando Petrocelli en Ruta Vinotinto, el delantero quedó descartado por precaución médica, ya que el cuerpo técnico y el club priorizan su recuperación antes de arriesgarlo en un partido de alta exigencia.

El objetivo ahora es que Martínez pueda llegar en óptimas condiciones al esperado duelo frente a Colombia en Maturín, donde la Vinotinto buscará sumar en casa ante un rival directo, reseñó Meridiano.

El jugador se encuentra bajo seguimiento constante y trabaja en su recuperación para estar disponible, sabiendo que su presencia es considerada importante por el cuerpo técnico de la selección. Se espera que evolucione y pueda estar disponible para el encuentro de la próxima semana ante el elenco colombiano.

El cuadro venezolano tendrá dos partidos importantes en sus aspiraciones de clasificación, sin duda querrán sumar puntos importantes para soñar con ese boleto que los lleve al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.