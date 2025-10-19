Nico Paz brilla en la victoria 2-0 del Como ante la Juventus: Gol y asistencia

La Juventus no pudo mantener su buen momento en la Serie A y cayó 2-0 ante el Como en el estadio Giuseppe Sinigaglia, en la séptima jornada del campeonato italiano. El resultado deja a la Vecchia Signora con 12 puntos, justo antes de su visita al Real Madrid por la Champions League, el próximo miércoles.

Los focos se centraron este domingo en dos jugadores. En el duelo entre Nico Paz y Kenan Yildiz. Más importante su enfrentamiento casi que el propio partido por la importancia que supone que la Serie A explote internacionalmente el talento de sus dos joyas más importantes.

Y el que salió vencedor fue el jugador que, hoy por hoy, domina en Italia indiscutiblemente. Con la asistencia y el golazo de esta jornada, suma cuatro tantos y cuatro pases de gol, protagonista en ocho de los nueve goles que acumula el combinado de Cesc Fàbregas en el campeonato doméstico. Números de estrella los del jugador de 21 años, internacional con Argentina y canterano de un Real Madrid que no le pierde de vista para su regreso.

Su despliegue volvió a ser total. Aparece por todo el campo para destrozar a los equipos rivales. Su impacto se mide en la tabla. El Como tiene 12 puntos, está a tres del liderato que poseen Roma, Inter y Nápoles de manera compartida.

El primer destello en el partido significó el primer tanto del Como. Balón medido desde el perfil diestro del campo al segundo palo. Un regalo que Kempf mandó al cajón con un remate potente de primeras. Apenas cuatro minutos y Nico Paz ya encaminó la victoria ante toda una 'Juve' que sufrió la primera derrota de su temporada.

Dato que, en realidad, no corresponde con un buen desempeño de los 'bianconeri'. Llegarán al duelo ante el Real Madrid con una derrota que barruntaba desde hace tiempo, con cinco empates seguidos entre Liga de Campeones y Serie A, siempre en el alambre por su vuelta a la irrelevancia futbolística, incapaz de proponer algo definido, de crear peligro sin depender de Yildiz o Conceicao.

Sus opciones de rascar un empate acabaron cuando Nico Paz decidió que era el momento de terminar el duelo. Recibió en el centro del campo. Galopó hasta el área, regateó hacia fuera a Cambiaso. Se dejó el balón perfecto para su zurda y la colocó al palo largo para amarrar los tres puntos.