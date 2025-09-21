Nadal y Federer abren posible reaparición en una gira mundial

La icónica rivalidad entre Roger Federer y Rafael Nadal podría revivir pronto, encendiendo la ilusión de millones de aficionados al tenis. El ex tenista suizo ha dejado abierta la posibilidad de realizar una gira mundial junto al español, lo que sería un nuevo capítulo en su memorable historial.

Durante una entrevista con CNBC, previa a la Laver Cup en San Francisco, Roger Federer se refirió a la opción de una gira tipo senior con Rafa Nadal. Expresó su entusiasmo diciendo: "Sí, ¿por qué no? Me encanta Rafa. He estado jugando mucho, así que intento mantenerme en forma". Esta declaración sugiere un fuerte deseo de retomar la competencia amistosa, reseñó Bolavip.

Federer también bromeó sobre el concepto, agregando: "Sé que Rafa también está totalmente dispuesto a jugar al tenis. Para nosotros, el tenis de mayores suena fatal, pero quizá podamos crear una gira, como la Fedal Tour". La idea de un tour exclusivo para ambos legendarios tenistas promete revivir la magia de sus enfrentamientos.

En el circuito profesional, Federer y Nadal se enfrentaron oficialmente en 40 ocasiones, con un historial de 24 victorias para el español y 16 para el suizo. Su último encuentro fue en las semifinales de Wimbledon 2019, donde Federer se impuso por 7-6 (3), 1-6, 6-3 y 6-4.

La posibilidad de ver a estas dos leyendas nuevamente en cancha, compitiendo en lo que podría ser la "Fedal Tour", es un sueño para muchos. Los detalles aún son inciertos, pero la semilla de la esperanza para los fanáticos ya está sembrada, anticipando un emocionante reencuentro deportivo.