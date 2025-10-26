Muere Nick Mangold, leyenda de los New York Jets, a los 41 años

El ex centro de los New York Jets, Nick Mangold, una leyenda de la franquicia que se ganó el cariño de los aficionados y compañeros de equipo con su actitud humilde y cercana, falleció debido a complicaciones derivadas de una enfermedad renal, anunció el equipo el domingo.

La muerte de Nick Mangold se produjo 12 días después de que hiciera un llamamiento público para un trasplante de riñón, a sus 41 años.

"Nick era más que un centro legendario", dijo el propietario de los Jets, Woody Johnson, en un comunicado. "Fue el alma de nuestra línea ofensiva durante una década y un compañero de equipo muy querido cuyo liderazgo y fortaleza definieron una era del fútbol americano de los Jets. Fuera del campo, el ingenio, la calidez y la lealtad inquebrantable de Nick lo convirtieron en un miembro muy apreciado de nuestra gran familia de los Jets".

El 14 de octubre, Nick Mangold anunció que le habían diagnosticado en 2006 un raro trastorno genético y que estaba recibiendo diálisis renal. Dirigió su mensaje a las comunidades de los Jets y de la Universidad de Ohio State, pidiendo un riñón porque nadie en su familia compartía su tipo de sangre O.

"Este no es un mensaje fácil de compartir, pero quiero ser sincero sobre lo que me ha estado pasando conmigo y con mi salud", dijo Nick Mangold en ese momento.

Nick Mangold se encuentra entre los 52 candidatos de la era moderna que actualmente están siendo considerados para su ingreso en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Tras una destacada carrera universitaria en Ohio State, Nick Mangold fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2006. Ese año, los Jets también seleccionaron al tackle izquierdo D'Brickashaw Ferguson en la primera ronda.

Conocidos como "Nick & Brick", se convirtieron en los líderes de una línea ofensiva que allanó el camino para las apariciones en los playoffs en 2006, 2009 y 2010, el último viaje de la franquicia a la postemporada, bajo la dirección del entrenador Rex Ryan.

"Es terrible. Un joven tan maravilloso. Tuve el placer de entrenarlo durante los seis años que fui entrenador de los Jets", dijo Ryan, ahora analista de Espn, el domingo, con la voz quebrada por la emoción. "Recuerdo que era obvio que me iban a despedir, en mi último partido, Nick Mangold estaba lesionado, muy lesionado, y se me acercó y me dijo: 'Voy a jugar este partido'. Y entró y jugó por mí. Eso es lo que recuerdo de este chico. Era increíble y demasiado joven. Me siento muy mal por su esposa y su familia".

Conocido por su fortaleza y su enfoque intelectual, Nick Mangold se convirtió en uno de los centros más laureados de la NFL. Fue seleccionado para el Pro Bowl siete veces y fue nombrado dos veces al primer equipo All-Pro. En 2009, fue una influencia tranquilizadora para el mariscal de campo novato Mark Sanchez, quien superó sus problemas con las pérdidas de balón para ayudar a los Jets a llegar a la primera de dos apariciones consecutivas en el Campeonato de la AFC.

Nick Mangold fue incluido en el Salón de la Fama de los Jets en 2022. El barbudo Nick Mangold, con su característica gorra de béisbol al revés, culminó su discurso en el estadio abriendo una lata de cerveza, para deleite del público. Rara vez se le veía en público sin su gorra de béisbol al revés.

Jugó cinco años consecutivos antes de perderse su primer partido, y solo se perdió cuatro en sus primeras 10 temporadas. Se perdió ocho partidos por una lesión en el pie en 2016, su última temporada en la NFL.

Tras ser liberado por los Jets, Mangold despertó el interés de los Baltimore Ravens, pero decidió retirarse después de 11 temporadas con los Jets. Fue titular en 164 de 176 partidos.

Luego, se convirtió en entrenador asistente de fútbol americano en la Delbarton School en Morristown. Con su partida, dejó a su esposa, Jennifer, y cuatro hijos: Matthew, Eloise, Thomas y Charlotte Mangold.