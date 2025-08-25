MLB: Ranger Suárez gana el primer Jugador de la Semana de su carrera

La Major League Baseball dio a conocer a los ganadores del premio Jugadores de La Semana en cada una de las ligas que componen el sistema. En la Liga Americana, el jugador seleccionado fue Vinnie Pasquantino; mientras que, en la Liga Nacional, el designado fue el lanzador zurdo de los Filis de Filadelfia, Ranger Suárez.

El venezolano se quedó con los máximos honores en el viejo circuito, para así levantar por primera vez en su carrera dicha distinción, reseñó Meridiano.

En ese lapso, el oriundo del estado Lara realizó par de aperturas que terminaron con victorias para su conjunto, ponchó a 21, no otorgó boletos y solo permitió par de carreras en 13.2 tercios de entradas lanzadas y siete imparables.

El siniestro tiene marca de 10 victorias y seis derrotas con 3.07 de efectividad. En 20 salidas, Suárez ha permitido 113 imparables, 43 carreras limpias, 10 cuadrangulares, ha otorgado 29 boletos y ha ponchado a 122 rivales para un whip de 1.13; los contrarios le conectan para .237.

En el caso del joven circuito, el premio al Jugador de la Semana quedó en manos del inicialista de los Reales de Kansas City, Vinnie Pasquantino, quien se alzó por tercera ocasión en su carrera con dicho galardón.

En el lapso comprendido entre el 18 y el 24 de agosto, Pasquantino tuvo línea ofensiva de .379/.438/1.069 (Avg/Obp/Slg); con seis jonrones, dos dobletes, 12 carreras impulsadas y siete anotadas.

Hasta la fecha, el bateador zurdo conecta para .264 producto de 132 imparables, 28 cuadrangulares, 92 carreras impulsadas, 55 anotadas. Ha recibido 39 boletos y se ha ponchado en 88 oportunidades.