MLB: Los Mets de Nueva York en peligro de quedarse fuera de la postemporada

Después del descanso del All-Star, los Mets de Nueva York están atravesando una de sus peores crisis deportivas en años, y su lugar en la postemporada está en grave riesgo. A pesar de haber comenzado la temporada 2025 de Grandes Ligas con grandes expectativas, especialmente tras la llegada de Juan Soto, la realidad es que el equipo ha vivido una segunda mitad desastrosa que los deja en una situación crítica para alcanzar el comodín de la Liga Nacional.

Bajo la dirección de Carlos Mendoza, los Mets tienen un récord de 21 victorias y 30 derrotas desde el Juego de Estrellas. Solo los Mellizos de Minnesota y los Rockies de Colorado tienen un peor desempeño en este periodo. Actualmente, el equipo está luchando por mantenerse en el último lugar del comodín, con los Gigantes de San Francisco y los Rojos de Cincinnati muy cerca de superarlos.

A falta de solo 16 juegos para finalizar la temporada regular, los Mets están a solo 0.5 juegos de los Gigantes y 1.5 de los Rojos. Si no logran mejorar su rendimiento, podrían perder el último puesto para el comodín y quedar fuera de la postemporada, en una temporada que prometía ser histórica con la incorporación de Soto.

Resto del calendario de los Mets en 2025

A pesar de las dificultades, el calendario de los Mets para cerrar la temporada es relativamente accesible. Sin embargo, la mayor amenaza para el equipo radica en sí mismo: los errores cometidos a lo largo del año y la falta de resiliencia en momentos clave.

Calendario de los Mets del 13 al 28 de septiembre:

13-14 vs Rangers de Texas (local)

16-18 vs Padres de San Diego (local)

19-21 vs Nacionales de Washington (local)

23-25 vs Cachorros de Chicago (visitante)

26-28 vs Marlins de Miami (visitante)

Aunque los Rangers de Texas están luchando por el comodín de la Liga Americana, por lo que esta serie será la más desafiante, Padres y Cachorros tienen pocos obstáculos para asegurar su clasificación, mientras que los Nacionales y los Marlins, ya fuera de la lucha, no se juegan nada en estas últimas jornadas. Por tanto, el calendario de los Mets, aunque accesible, dependerá en gran parte de su capacidad para superar los errores y la falta de actitud que han mostrado en la segunda mitad.

Crisis tras la serie contra los Phillies

La última serie contra los Phillies de Filadelfia expuso todas las debilidades de los Mets. El equipo perdió de manera contundente, en todas las situaciones posibles, dejando claro que atraviesan un momento de gran fragilidad. Ahora, en el momento más crítico del año, los Mets deben reaccionar si quieren evitar una temporada sin postemporada, una gran decepción en la era de Juan Soto.