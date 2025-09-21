Messi marca doblete en victoria del Inter de Miami y asume liderato de goleo

Lionel Messi se convirtió nuevamente en protagonista del Inter Miami, firmando un doblete y una asistencia magistral para Tadeo Allende en la victoria por 3-2 frente al DC United. Con sus 22 goles, el argentino se coloca como máximo goleador en solitario de la MLS.

Sin la presencia de Luis Suárez, quien cumplió la última fecha de suspensión por un incidente en la Leagues Cup, Messi sostuvo al equipo en su lucha por el liderato de la Conferencia Este. Aunque la clasificación matemática a los playoffs aún no está asegurada, la victoria acerca al conjunto de Javier Mascherano a la postemporada.

El primer gol llegó en el minuto 34, cuando Messi habilitó a Allende con un pase vertical de 30 metros. El delantero argentino definió con precisión para abrir el marcador.

El DC United logró empatar al inicio del segundo tiempo gracias a un cabezazo de Christian Benteke, pero Messi volvió a desequilibrar con un pase de Jordi Alba que terminó en gol en el minuto 66.

El propio Messi cerró la cuenta en el minuto 85 con un potente disparo de zurda desde el borde del área. Poco después, cedió un penalti a Mateo Silvetti, aunque su remate se estrelló en el larguero. El DC United recortó distancias en el minuto 97 con gol de Jacob Murrell, pero ya era demasiado tarde para impedir la victoria local.

Tras el partido, Messi celebró con su familia en el Club de la Milanesa, restaurante argentino donde también participa como socio inversor, disfrutando de su comida preferida y compartiendo su triunfo con los suyos.