Messi le dedicó este emotivo mensaje a Ousmane Dembélé tras ganar el Balón de Oro

Ousmane Dembélé compartió con sus más de 18 millones de seguidores en Instagram su reciente logro al recibir el Balón de Oro, premio otorgado por la revista France Football que lo reconoce como el mejor jugador del mundo.

En su publicación, el futbolista del Paris Saint-Germain expresó su alegría y emoción: "Mucha alegría, orgullo y emoción. Un sueño hecho realidad. Gracias a todos los que siempre me han apoyado en este camino". La publicación generó rápidamente miles de reacciones, destacándose el mensaje de felicitación de su excompañero Leo Messi.

"¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por ti. Te lo mereces", comentó Messi en respuesta al mensaje de Dembélé. Messi, quien ha ganado el Balón de Oro en ocho ocasiones, compartió vestuario con Dembélé en el FC Barcelona entre 2017 y 2021, reportó el diario Marca.

Ambos futbolistas mantuvieron una buena relación durante su tiempo en el club catalán. Dembélé recordó en una entrevista con la revista 'Four Four Two' que "siempre tuve una gran buena relación con Messi desde el primer día. Mi taquilla estaba justo al lado de la suya y me dio muchos consejos".

El francés también destacó el impacto que tuvo el consejo de Messi en su carrera.

"Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo", explicó.

En la misma entrevista, Dembélé también reconoció que tiene "mucha confianza en Luis Enrique" en el PSG, donde se le ha brindado total libertad en el campo. "Antes de la final de la Champions, la gente me gritaba: '¡Balón de Oro!'. Es el Santo Grial del fútbol, a nivel individual no hay nada mejor para un futbolista", añadió.

Al recibir el Balón de Oro, Dembélé también expresó su gratitud hacia su actual club: "Quiero dar las gracias al PSG, que me vino a buscar en 2023, a todo el equipo y al club que es una familia, al presidente y a todo el personal que se ha portado a la altura... Luis Enrique ha sido maravilloso, se ha portado muy bien conmigo y es como mi padre", concluyó el nuevo galardonado.