Max Verstappen gana el GP de Estados Unidos y recorta distancias con los McLaren

El piloto neerlandés Max Verstappen volvió a demostrar su poderío en Austin con un fin de semana perfecto: victoria en la sprint y triunfo absoluto en el Gran Premio de Estados Unidos para sumar un total de 33 puntos.

Con este resultado, el tetracampeón dejó claro que solo hay un sheriff en Texas y apretó aún más la lucha por el campeonato de pilotos, que sigue abierto. El neerlandés se colocó a 26 puntos de Lando Norris y a 40 de Oscar Piastri, con solo cinco carreras por disputarse.

Tras una largada limpia, el “León neerlandés” aprovechó la batalla entre Leclerc y Norris por la segunda posición para escaparse en solitario y dominar de principio a fin.

En la vuelta 7, Carlos Sainz tocó a Kimi Antonelli, enviando al Mercedes a la grava. El joven piloto pudo regresar a pista, pero cayó hasta la P17, mientras que el español tuvo que abandonar.

Mientras tanto, la lucha por el segundo lugar seguía encendida: en las vueltas 15, 17 y 20, Norris atacó sin éxito a Leclerc, quien defendía con todo. Sin embargo, los neumáticos blandos no podían más, el McLaren lo pasó y el monegasco entró a boxes.

Más adelante, en la vuelta 31, Oscar Piastri apostó por una arriesgada estrategia a una sola parada, mientras que su compañero Norris ingresó en la 33. Verstappen lo hizo una vuelta después y su ritmo fue tan dominante que salió de boxes aún por delante de todos.

Tras las detenciones, Leclerc volvió a colocarse segundo, confirmando que su apuesta inicial con blandos había sido acertada, pero Norris mantenía la presión y en el giro 51 volvió a atacar, pero el monegasco recuperó la posición en la salida de la cueva. Sin embargo, en la vuelta número 12, el piloto del equipo papaya logró pasarlo, sellando el podio y recuperando tres puntos importantes sobre Max.