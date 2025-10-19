¡Marruecos, campeón! Doblete de Zabiri liquida a la Argentina de Placente

El Estadio Nacional vivió una jornada que quedará grabada en la historia del fútbol. Marruecos, a diez mil kilómetros de su casa, se proclamó campeón del Mundial Sub 20 de 2025 tras superar a Argentina por 2-0, un resultado que sacudió todas las predicciones.

La distancia entre Santiago y Rabat se acortó hasta desaparecer: el rugido de los Leones del Atlas se escuchó en cada rincón del coloso ñuñoíno.

Desde el primer minuto, el conjunto de Mohamed Ouahbi mostró carácter. La final se encendió temprano, cuando Yassir Zabiri cayó derribado por el arquero argentino. Tras la revisión del VAR, el árbitro sancionó tiro libre. Zabiri lo transformó en arte: un remate potente y preciso a los 12 minutos abrió el marcador y cambió el rumbo del partido.

Argentina, que buscaba su séptima corona, quedó desconcertada. Marruecos no solo defendió con disciplina: atacó con determinación. A los 28’, una jugada vertiginosa de Othmane Maamma, el velocísimo extremo derecho, terminó en un centro perfecto que Zabiri empujó a la red para el 2-0.

En el segundo tiempo, la Albiceleste monopolizó la pelota, pero no las ideas. La muralla marroquí resistió con temple y orden. Con casi el 80% de posesión, Argentina empujó sin claridad, mientras el público chileno alentaba al sorpresivo campeón.

El pitazo final desató la locura. Marruecos consiguió su primer título mundial en cualquier categoría, coronando una década de crecimiento sostenido tras las semifinales de Qatar 2022 y el bronce olímpico de París. En Santiago, África tocó el cielo.