Marc Márquez se reivindica con una victoria magistral en Misano y acerca su noveno título mundial

Marc Márquez (Ducati) demostró una vez más su capacidad de superación al ganar este domingo el Gran Premio de Misano, su undécima victoria de la temporada 2023, apenas 24 horas después de sufrir su primer abandono del año en la carrera corta del sábado. El octacampeón del mundo no dejó nada al azar en una carrera intensa donde superó al líder de Aprilia, Marco Bezzecchi, su rival más constante en la segunda parte del campeonato.

La victoria acerca matemáticamente a Márquez a su novena corona mundial, la séptima en MotoGP. El español podría sellar el título en el próximo Gran Premio de Japón, en Motegi, los días 27 y 28 de septiembre. Para lograrlo en la carrera del domingo 28, necesitará finalizar con al menos tres puntos más que su hermano Álex Márquez, quien completó el podio en Misano. Tras la carrera, Álex mostró su agotamiento sentándose en el suelo del antepodio para rehidratarse, afirmando: "Estoy muerto".

La celebración icónica y el duelo con Bezzecchi

Tras cruzar la meta, Marc Márquez celebró su triunfo con un guiño al mundo del deporte: en el podio, se quitó el mono de piloto para mostrar la ropa interior negra y exhibir la parte interior del mono rojo de Ducati ante el público, emulando el famoso gesto de Leo Messi mostrando la camiseta del Barcelona en el Santiago Bernabéu.

En la pista, el duelo fue tácticamente perfecto. Márquez jugó al gato y al ratón con Bezzecchi en los instantes previos a la salida, haciendo creer al equipo de Aprilia que optaría por un neumático trasero blando, lo que llevó a su rival a cambiar su elección a diez minutos del inicio. In extremis, Márquez y su equipo confirmaron el neumático medio, forzando una reacción tardía de los mecánicos de Bezzecchi.

MotoGP se mimetiza con la F1 y susto de Martín

El evento en Misano estuvo marcado por una creciente adopción de elementos propios de la F1. La serie estrenó un nuevo protocolo de presentación con todos los pilotos formando una "U" para escuchar los himnos nacionales, bajo amenaza de multa por incumplimiento. También se mantuvieron formatos como la "careta musical" de presentación de los pilotos y el antepodio donde los tres primeros comentan la carrera frente a una pantalla.

Un susto inicial lo vivió Jorge Martín, cuya Aprilia se paró en la vuelta de formación. Aunque pudo salir desde su 11ª posición en parrilla, fue sancionado con un double long lap penalty por no llegar por sus medios al grid.