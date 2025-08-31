¡Maniató a los Yankees! Martín Pérez ponchó a 7 en triunfo de Chicago

Con un sólido trabajo desde el montículo, el venezolano Martín Pérez fue determinante para que los Medias Blancas de Chicago evitaran la barrida ante los Yankees de Nueva York, imponiéndose 3-2 este domingo en el Guaranteed Rate Field.

El zurdo de 34 años, que ha atravesado una campaña marcada por lesiones, volvió a demostrar que atraviesa un buen momento tras su regreso. En su octava aparición del año, séptima como abridor, Pérez lanzó seis entradas de calidad, recetó siete ponches y limitó a la poderosa artillería neoyorquina a solo dos carreras.

El inicio no fue fácil: en la primera entrada recibió un cuadrangular de Aaron Judge y un doblete impulsor de Cody Bellinger. Sin embargo, logró recomponerse y mantuvo controlado al resto de la alineación, neutralizando a bateadores de peso como Jazz Chisholm. Cuando dejó el juego, el marcador estaba igualado 2-2.

La ofensiva de Chicago hizo el resto. Lenyn Sosa conectó un jonrón solitario que definió el encuentro en el séptimo episodio y aseguró la victoria para los locales. Aunque Pérez no se llevó la decisión, su actuación resultó decisiva para inclinar la balanza.

En números, el venezolano completó seis capítulos con cinco imparables permitidos y dos boletos. Su efectividad en la temporada se mantiene en 2.16, con apenas 10 carreras limpias recibidas en 41.2 innings, promediando un promedio de oponentes de .177 y un total de 39 ponches.