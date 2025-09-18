Lvbp calienta motores: estos son los importados confirmados rumbo a la temporada 2025/2026

Con el inicio de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp) cada vez más cerca, varios equipos han confirmado a sus jugadores importados, mientras otros aún no anuncian incorporaciones.

Entre los conjuntos que ya cuentan con refuerzos destacan Leones del Caracas, que apostó por lanzadores como Shea Spitzbarth y Aaron Shortridge; Navegantes del Magallanes, que sumó a Mike Antico y Alex Claudio; y Tigres de Aragua, con un amplio grupo de brazos encabezado por Ronnie Williams y Yoennis Yera.

Cardenales de Lara también oficializó a piezas claves como Rangel Ravelo y el cerrador Keone Kela, mientras que Águilas del Zulia reforzó su roster con nombres como James Nelson y Dovydas Neverauskas. Bravos de Margarita, por su parte, confirmó a Roel Santos, Juan Santana y un grupo de lanzadores con experiencia en el circuito.

En contraste, Tiburones de La Guaira y Caribes de Anzoátegui aún no han anunciado a sus importados, manteniendo a la expectativa a sus seguidores.

Con la proximidad del campeonato, el panorama de contrataciones se mantiene dinámico, en un mercado donde cada refuerzo extranjero puede ser decisivo para las aspiraciones de los ocho equipos participantes.