Luis García regresa por la puerta grande a la MLB

Luis García regresó a un montículo de Grandes Ligas por primera vez en 28 meses y lanzó seis entradas para guiar a los Astros a una victoria por 8-3 la tarde del lunes sobre los Angelinos y dividir la serie de cuatro juegos en el Daikin Park.

El venezolano García, lanzando por primera vez desde el 1ro de mayo del 2023, retiró a los Angelinos en orden en cada entrada excepto en la cuarta, cuando permitió un jonrón abriendo las acciones de Zach Neto y un bambinazo de dos carreras a Joe Adell, reseñó la MLB en su portal web.

Necesitó de apenas 79 lanzamientos para asegurar su salida de calidad y ponchó a seis, sin dar una base por bolas, para llevarse el triunfo. Su pitcheo más rápido fue de 93.2 millas por hora.

Los Astros anotaron una carrera en cinco innings consecutivos contra el abridor de los Angelinos, Yusei Kikuchi, comenzando con un vuelacercas solitario del mexicano Ramón Urías en el segundo acto.

El sencillo remolcador del puertorriqueño Carlos Correa en el quinto rompió un empate a tres rayas, y el dominicano Jeremy Peña agregó un doble remolcador en el sexto. Houston sumó tres más en el octavo, coronadas por un cuadrangular de dos carreras del venezolano José Altuve, su 24to de la campaña.

Fue un largo camino de regreso al montículo para García, quien se sometió a una cirugía Tommy John en el 2023, tuvo un par de contratiempos significativos y soportó una prolongada asignación de rehabilitación en Ligas Menores. Tuvo marca de 15-8 con efectividad de 3.72 en el 2022 y ayudó a los Astros a ganar la Serie Mundial, antes de sufrir su lesión durante su sexta apertura del 2023.

García es el tercer abridor en volver a los Astros este año después de una cirugía de mayores proporciones en el brazo de lanzar, uniéndose a Lance McCullers Jr. en mayo y al dominicano Cristian Javier el mes pasado. Mientras tanto, los Astros perdieron a los abridores Ronel Blanco y Hayden Wesneski por cirugías Tommy John en mayo.