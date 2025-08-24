Luis Arráez brilla en la MLB y confirma su dominio ofensivo indiscutible

Luis Arráez continúa demostrando por qué es uno de los bateadores más letales de la Major League Baseball. El venezolano de los Padres de San Diego se ha destacado por su capacidad de conectar imparables con consistencia, precisión y elegancia, convirtiéndose en un verdadero especialista frente a los lanzamientos difíciles.

Desde la temporada 2023, Arráez mantiene el promedio de bateo más alto de la MLB al enfrentar cuentas con dos strikes, consolidando su reputación como uno de los mejores en contacto. Con más de 700 turnos al bate en ese periodo, ha logrado un promedio de .295.

Su rendimiento no solo se refleja en estadísticas individuales, sino también en el valor que aporta a su equipo. Antes de la jornada del 24 de agosto de 2025, acumula 124 compromisos disputados, 505 turnos al bate, 145 imparables, 28 dobles, cuatro triples, seis jonrones y 47 remolcadas, manteniendo un promedio ofensivo de .287.

La combinación de técnica, estudio del pitcheo y consistencia convierte a Luis Arráez en un jugador fundamental para los Padres, reafirmando su lugar entre los mejores bateadores del béisbol mundial.