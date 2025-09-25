Luciana Espinoza es la nueva Tricampeona del Children Fitness en Sudamérica

La niña maravilla, Luciana Samantha Espinoza Centeno, hizo historia en Quito, Ecuador, al ganar la medalla de oro en el 50° Campeonato Sudamericano de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (Ifbb, en inglés), en la categoría de 12 y 13 años, y consagrarse como Tricampeona Sudamericana de Children Fitness.

Espinoza Centeno (@soylaluchifit), dominó por tercer año consecutivo la competencia, tras sus victorias en Perú 2023 y Paraguay 2024.

Estos triunfos son el resultado del arduo trabajo de las atletas bajo la dirección de Ana Centeno (@a_centeno), madre de Luciana y entrenadora de las pequeñas atletas que integran el Club de Gimnasia y Fitness Infantil Centeno Fit Zone.

La competencia, celebrada el pasado sábado 21 de septiembre en la ciudad de Quito, Ecuador, congregó a los mejores exponentes de la disciplina en el continente, y la delegación anzoatiguense demostró su alto nivel competitivo.

Además de Luciana, subieron al podio Fabiana Barrios (@fabi_gimnasta), quien se coronó Campeona Suramericana al obtener el primer lugar en la categoría de siete años.

Franchesca González (@franchescaelenag) alcanzó el segundo lugar en la categoría de 8-9 años, asegurando una valiosa presea de plata para el equipo.