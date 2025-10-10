Lewis Hamilton felicita a María Corina Machado tras recibir el Premio Nobel de la Paz

El siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, sorprendió este viernes al compartir en su cuenta de Instagram una historia en la que felicitó a María Corina Machado por haber recibido el Premio Nobel de la Paz. En la publicación, el piloto británico acompañó la imagen con un emojis de aplausos.

El gesto del deportista fue rápidamente replicado en redes sociales, donde usuarios de distintos países destacaron el apoyo simbólico de una figura internacional del deporte hacia la líder opositora venezolana.

Conocido por su activismo en temas de justicia social y derechos humanos, Hamilton ha expresado en varias ocasiones su admiración por figuras que promueven el cambio político y la libertad.

Su mensaje hacia Machado refuerza la dimensión global que ha alcanzado su reconocimiento con el Nobel de la Paz, convirtiéndose en un hecho comentado dentro y fuera del ámbito deportivo.