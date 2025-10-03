Lamine Yamal recae de su lesión en el pubis y estará fuera dos semanas

Lamine Yamal vuelve a encender las alarmas en el FC Barcelona tras sufrir molestias en el pubis después del partido de Champions League contra el París Saint-Germain (PSG).

El club azulgrana confirmó a través de un parte médico que el extremo, de 18 años, estará fuera entre dos y tres semanas, lo que le impedirá jugar frente al Sevilla, Girona y Olympiacos, y deja en duda su disponibilidad para el Clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

El joven jugador había reaparecido el 28 de septiembre ante la Real Sociedad, entrando en la segunda mitad, y recuperó la titularidad ante el PSG, donde disputó los 90 minutos.

El esfuerzo físico provocó la reaparición de las molestias que ya le habían apartado de los terrenos de juego en semanas anteriores.

"Las molestias en el pubis que arrastra al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas", indicó el Barça en su comunicado oficial.

La lesión llega apenas unas horas después de que Luis de la Fuente lo convocara con la selección española para el próximo parón de noviembre.