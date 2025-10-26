La Lazio gana 1-0 y prolonga la crisis de la Juventus de Tudor

La Lazio retomó este domingo la senda de la victoria (1-0) y agravó la crisis del Juventus, que sumó su octavo partido sin ganar y está ya a seis puntos del liderato.

La Serie A más pareja en el último tiempo deja más pinceladas que llaman la atención. Los inquilinos de la zona alta no podían ceder más terreno en aras de salir de ese denso lote. Napoli lo había logrado ante el Inter de Milán, pero este domingo, para cerrar la jornada, Lazio y Juventus tenían el objetivo de ponerle fin a tanta irregularidad.

El cuadro romano, obligado en casa, debía confirmar la crisis de Igor Tudor en el banquillo del Bianconeri. Por fortuna para la localía, el elenco de Maurizio Sarri se lavó la cara y logró una importante victoria para formar parte de ese denso embotellamiento rumbo a las plazas europeas. Sobrevivió a la tensión y a las polémicas para alzarse en brazos el timonel italiano, reseñó Claro Sports.

Lazio desnudó la mala forma defensiva de la Vecchia Signora. Así se percibió con el tanto de Toma Basic apenas a los nueve minutos de partido. Capturó un pase inteligente de Danilo Cataldi, el cual se originó tras un insólito error de Jonathan David. El canadiense, intentando pivotar, bajó mal el balón de cabeza y lo invitó a Cataldi, quien cedió para el zurdazo inatajable del volante croata.

Igor Tudor se desesperó tras el gol en contra. Prácticamente pidió “tiempos fuera” en cada lateral o espacio para dar instrucciones. No ocurrió mucho en el resto del primer tiempo; solo faltas y fricciones, que cortaban el desarrollo del juego.

El segundo episodio también se picó demasiado. Entre amarillas y peticiones al árbitro, el reloj fue pasando y hasta se presentó polémica. Mario Gila, defensor de Lazio, pisó a Francisco Conceiçao en el área y nadie se percató de ello en el VAR. Aparentemente el árbitro no vio nada, por lo que el partido siguió en lo que para muchos fue un penal claro.

La Juve volcó la cancha a favor e intentó empatar. La más clara fue de Khépren Thuram y un cabezazo en el área que atajó Ivan Provedel. Rápidamente Gustav Isaksen contestó con un zapatazo desviado y casi rozando el palo derecho del arco rival.

Así pasaron los minutos y Lazio volvió a la victoria. No ganaba en casa el pasado 31 de agosto frente a Hellas Verona con una goleada 4-0. Del otro lado, la Juve extiende su mala racha a ocho partidos sin conocer el triunfo por todo concepto. El nombre de Igor Tudor ya empieza a ponerse en tela de juicio.