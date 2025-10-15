La fuerza Shotokan se impuso en Venezuela: 420 atletas, cuatro maestros, un país transformado

Durante la Cumbre Continental SKIF 2025, celebrada en Venezuela, el karate tradicional Shotokan vivió uno de sus momentos más memorables. Un total de 420 atletas provenientes de todos los rincones del país se congregaron para recibir formación directa de cuatro grandes maestros internacionales, pilares del legado fundacional del maestro Hirokazu Kanazawa.

Los referentes que encabezaron esta histórica jornada fueron:

- Kancho Nobuaki Kanazawa, jefe instructor y presidente de la SKIF mundial.

- Sensei Paul Huglo, único occidental graduado en el Honbu Dojo de Japón y campeón del torneo nacional japonés de combate.

- Hanshi Hiroshi Ishikawa, presidente de la SKIF para Latinoamérica.

- Sensei Alejandro Castro, presidente de SKIF Kodokai Venezuela y coach internacional de kumite y kata.

El sensei Alejandro Castro expresó que “esta cumbre no solo nos permitió reencontrarnos con el linaje del maestro Kanazawa, sino que nos recordó que el karate es una vía de formación integral. Tuvimos el honor de recibir a tres grandes maestros del oriente de Japón en Venezuela, quienes nos reforzaron el más puro karate-do Shotokan”.

Ha sido un evento transformador para nuestros alumnos y un crecimiento increíble para instructores, gracias a la presencia de estos maestros que nos muestran el carácter, el espíritu, la disciplina y la humildad del karate Shotokan tradicional, con raíces profundas en nuestra escuela japonesa SKIF mundial”, así lo indicó el Sensei Eleazar Monsalve, coordinador de la Skif Kodokai Zulia.

Alberto Boldrini, jefe instructor de la academia de karate Budokan Zulia, manifestó: "Poder entrenar de cerca con estos cuatro maestros y presenciar su alto nivel técnico, sin dejar de lado la calidad humana que nos demuestran, ha sido una experiencia invaluable. Budokan fue tratado en la Cumbre como un miembro más de la Skif, lo que nos hace darnos cuenta de cómo la organización valora el compartir en familia y la importancia de la unión en la disciplina”.

"Agradezco especialmente al sensei Alejandro Castro y al sensei Eleazar Monsalve por permitir acompañarlos en esta Cumbre, llena de buenos entrenamientos, pero sobretodo de buenos momentos y experiencias", agregó el sensei Boldrini, también vicepresidente de la Shotokan Dentokai Karate Federation.

La Shotokan Karate Do International Federation (Skif) sigue escribiendo esta historia y Venezuela se convirtió, por unos días, en el dojo del continente.