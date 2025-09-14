La Atalanta goleó 4-1 a Lecce y consiguió su primera victoria en la serie A

La Atalanta certificó su buen momento de forma con una contundente victoria por 4-1 ante el Lecce en el Gewiss Stadium, correspondiente a la tercera jornada de la Serie A italiana. El mediocampista belga Charles De Ketelaere fue la gran figura del partido al marcar un triplete en la segunda mitad que decidió el encuentro.

El conjunto local abrió el marcador en el minuto 36 de la primera parte gracias a un gol del defensa Giorgio Scalvini. Tras el descanso, De Ketelaere se convirtió en el protagonista absoluto: anotó tres goles en un intervalo de 23 minutos (minutos 5, 24 y 28 de la segunda parte), demostrando la superioridad ofensiva de los de Gian Piero Gasperini. El honor para el visitante lo salvó Konan N'Dri en el minuto 36.

A pesar del resultado abultado, el partido estuvo equilibrado en cuanto a posesión del balón (51% para Lecce frente al 49% de Atalanta), aunque los locales fueron muy superiores en creación de ocasiones, con 19 tiros a puerta frente a los 11 del equipo visitante. El encuentro se desarrolló con notable fair play, sin tarjetas amarillas o rojas para ninguno de los dos equipos.

Con esta victoria, la Atalanta escala hasta la quinta posición de la clasificación, mientras que el Lecce se mantiene en puestos de descenso, en la decimonovena plaza. El próximo compromiso para los bergamascos será el domingo 21 de septiembre ante el Torino en el Stadio Olimpico Grande Torino. El Lecce, por su parte, intentará reaccionar el viernes 19 frente al Cagliari en el Stadio Comunale Via del Mare.