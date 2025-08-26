Keydomar Vallenilla y Anyelin Venegas se consagran campeones absolutos en Alemania

Los venezolanos Keydomar Vallenilla y Anyelin Venegas se coronaron campeones absolutos en el Torneo Internacional Espadas Azules, celebrado el fin de semana en Dresde, Alemania.

Vallenilla, medallista de plata olímpico en Tokio 2020, dominó la categoría de 88 kg con un total olímpico de 385 kg (175 kg en arranque y 210 kg en envión), sumando 469.8155 puntos Sinclair y estableciendo un nuevo récord mundial en la división.

En la rama femenina, la olímpica Anyelin Venegas (63 kg) regresó a la competencia internacional con un levantamiento total de 219 kg (99 kg en arranque y 120 kg en envión), acumulando 422.4976 puntos Sinclair y llevándose el oro absoluto del torneo.

Entre otros venezolanos destacados, el campeón panamericano Julio Mayora (79 kg) alcanzó un total de 349 kg (155 kg arranque, 194 kg envión), asegurando el oro en su división y el segundo lugar general; mientras que Reiner Arango (71 kg) consiguió 311 kg y la medalla de oro en su categoría, finalizando quinto en la tabla general.

En la rama femenina, Naryury Pérez (+86 kg) logró 273 kg y el segundo lugar general, Katherine Echandía (53 kg) acumuló 192 kg y subió al tercer puesto, y Dayana Chirinos (86 kg) totalizó 252 kg, alcanzando el cuarto lugar general y el oro en su división.

Estos resultados consolidan la posición de Venezuela como potencia en levantamiento de pesas a nivel internacional.