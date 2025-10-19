Kevin Durant firma una extensión con los Houston Rockets por 90 millones de dólares

La estrella de la NBA, Kevin Durant, firmó una extensión de contrato de dos temporadas a cambio de 90 millones de dólares para quedarse con los Houston Rockets. Pese a la fortuna que hay de por medio, el ala-pívot habría sacrificado 30 millones de dólares para darle flexibilidad financiera a la institución y permitirle construir un equipo competitivo.

De acuerdo con declaraciones del director ejecutivo de Boardroom, Rich Kleiman, hechas para ESPN, su socio extendió su firma en un contrato que lo vincula por dos años con el conjunto de Houston.

Cabe recordar que el basquetbolista era elegible para una extensión máxima de contrato de 120 millones de dólares; sin embargo, su visión habría sido desprenderse de una parte con tal de que su equipo pueda competir en el mercado.

Con 37 años, Kevin posee el récord de mayores ingresos en la historia de la NBA. Si se calculan sus salarios, incluidos los actuales y futuros, el ala-pívot cuenta con 598.2 millones de dólares, por encima de los 583.9 millones de LeBron James.

Durant llegó a los Houston Rockets en junio pasado en el mayor traspaso de la NBA. Su presencia convierte al equipo texano en serios aspirantes al título, gracias a sus habilidades como el tiro en suspensión y su capacidad para los lanzamientos.

El basquetbolista registró durante la temporada pasada un promedio de 26.6 puntos, 6.0 rebotes y 4.2 asistencias en 62 partidos con los Suns. Uno de sus principales objetivos individuales con los Rockets será sumar al menos 990 puntos para superar a Wilt Chamberlain y Dirk Nowitzki en la lista de los jugadores con más puntos en la historia de la NBA.

Durant ocupa actualmente el octavo puesto; sin embargo, su ritmo de anotaciones hace pensar que podría alcanzar a los siguientes dos de la lista.

Houston ha reforzado su proyecto de cara a la próxima temporada con una estrategia que combina continuidad y experiencia. El equipo aseguró la permanencia de piezas clave al renovar los contratos del entrenador Ime Udoka, el base Fred VanVleet, el pívot Steven Adams y el joven Jabari Smith Jr. Además, incorporaron a tres refuerzos importantes en la agencia libre: Dorian Finney-Smith, Clint Capela y Josh Okogie, quienes aportarán defensa y profundidad al plantel.

Para completar su núcleo veterano, los Rockets también extendieron los vínculos de Jae’Sean Tate, Aaron Holiday y Jeff Green, suficiente para consolidar una plantilla equilibrada entre juventud y experiencia.