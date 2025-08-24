El diario plural del Zulia


Juventus vence a Parma en debut con goles de David y Vlahovic

El equipo de Igor Tudor sufrió la expulsión de Andrea Cambiaso, quien luego pidió disculpas públicas. El técnico croata elogió la concentración de sus jugadores y destacó la preparación de Vlahovic. Carlos Cuesta, debutante en el banquillo del Parma, rescató aspectos positivos pese a la derrota
Redacción Versión Final
La Juventus inició su camino en la Serie A 2025-26 con un sólido triunfo 2-0 sobre el Parma. El canadiense Jonathan David rompió la igualdad a los 59 minutos y el serbio Dusan Vlahovic aseguró la victoria a los 84’, poco después de la expulsión de Andrea Cambiaso por una agresión a Mathias Lovik. El lateral reconoció su error y pidió disculpas en redes sociales.

El entrenador Igor Tudor valoró la concentración de sus jugadores y la importancia del gol de Vlahovic, cuyo futuro aún es incierto en el mercado de pases. “Estoy contento con él, demuestra profesionalismo y gran preparación”, afirmó.

En su estreno como DT del Parma, el español Carlos Cuesta destacó la actitud de su equipo y lamentó que el segundo gol rival llegara tras la expulsión.

Estamos al comienzo de un proceso de crecimiento y me llevo cosas positivas”, señaló el técnico de 30 años, que apostó por la presencia de varios futbolistas argentinos en su alineación.

