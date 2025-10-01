Juventus cedió un empate en el final 2-2 ante Villarreal

El Villarreal salvó un empate agónico 2-2 en casa ante la Juventus, este miércoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones, gracias a un tanto de cabeza en un saque de esquina de Renato Veiga.

Con este tanto en el minuto 89, el jugador portugués amargó la noche a su anterior equipo, que tenía ya en la mano la victoria.

Un golazo de chilena de Federico Gatti en el 49 y un contragolpe culminado con éxito por el portugués Francisco Conceiçao en el 56 habían permitido a la Juventus remontar provisionalmente un partido en el que el Submarino Amarillo se había adelantado en el 18 gracias al georgiano Georges Mikautadze, que aprovechó un pase de la muerte del marfileño Nicolas Pepe.

La noche se cobró además una mala noticia para la Juventus, la lesión del colombiano Juan Cabal, el hombre que le dio un punto el fin de semana ante el Atalanta y que esta vez solo resistió los primeros 16 minutos en el campo, hasta que fue reemplazado por el portugués Joao Mario.

En la clasificación, la Juventus, que había igualado 4-4 en la primera jornada ante el Borussia Dortmund, suma ahora 2 puntos, mientras que el Villarreal, derrotado 1-0 en Londres por el Tottenham en el primer partido, suma el primero.

Para los turineses se trata del cuarto empate consecutivo, teniendo en cuenta todas las competiciones, mientras que el Submarino Amarillo corta una racha de tres victorias seguidas, que le han llevado al tercer puesto en la Liga española.

El duelo de este miércoles era el reencuentro entre Villarreal y Juventus después de que los españoles se impusieran en los octavos de final de este torneo en la temporada 2020-2021, por lo que los italianos se quedaron a punto de cobrarse una pequeña vendetta.

Unas horas antes de este partido se anunció que iba a ser baja el delantero israelí del Villarreal Manor Solomon debido a la celebración de una festividad religiosa judía, el Yom Kippur.