Juan Díaz alcanza el oro para Venezuela en lucha grecorromana en los Panamericanos Junior

El venezolano Juan Díaz se consagró campeón este miércoles 20 de agosto en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al conquistar la medalla de oro en la categoría de 97 kilogramos del estilo grecorromano. En una final muy disputada, derrotó al mexicano Dorian Trejo con marcador de 5-3.

Díaz impuso su dominio en el primer período con un contundente 5-1, pero en el segundo debió resistir la reacción de Trejo, quien logró descontar con un 0-2, sin que ello le arrebatara la victoria, recoge Notitarde.

“Vengo de una racha complicada de dos años y he estado reconstruyendo lo que era cuando comencé. Hoy demostré parte de lo que puedo hacer, aunque sé que puedo dar mucho más. La mentalidad ha sido clave y sigo trabajando en ella”, expresó el luchador tras colgarse el oro en Asunción.

El podio lo completó el estadounidense Keenan Wyatt, ganador del bronce tras superar al cubano Ebian González por 11-4. Estados Unidos, además, brilló en la lucha grecorromana al quedarse con los títulos de 77, 87 y 130 kilogramos, gracias a Aydin Rin, Payton Jacobson y Aden Ikaika Attao, respectivamente.

En las otras finales, Rin venció al venezolano Darfel Parada (5-1), Jacobson superó al mexicano Diego Macías (9-0) y Attao derrotó al también venezolano Luis Talavera (3-1). Las preseas de bronce quedaron en manos de Nilson Sinisterra (Colombia) y Joenni Gómez (Cuba) en los 77 kg, mientras que en los 87 kg fue el brasileño quien se subió al tercer escalón del podio.