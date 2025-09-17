José Mourinho confirma que el Benfica le ha ofrecido ser su próximo entrenador y muestra interés en negociar

José Mourinho reveló este miércoles que ha recibido una propuesta "oficial" por parte del Benfica para asumir el cargo de entrenador, luego de la salida de Bruno Lage, y aseguró estar interesado en entablar negociaciones con el club lisboeta.

El técnico portugués realizó estas declaraciones a su llegada a Portugal desde España, tras aterrizar en un aeródromo de la región metropolitana de Lisboa, donde fue abordado por los medios.

Reciente salida del Fenerbahce

Mourinho, quien fue destituido recientemente del Fenerbahce de Estambul tras quedar eliminado de la Liga de Campeones al perder 1-0 precisamente ante el Benfica en la ronda previa, confirmó el acercamiento del club portugués:

“El Benfica me preguntó oficialmente si estaba interesado. Les respondí que me encontraba en el extranjero y que, al regresar a Portugal, estaría encantado de hablar”, explicó.

También expresó su entusiasmo por la posibilidad: “Cuando surgió la opción de entrenar al Benfica, no lo dudé. Me interesa, me gustaría”.

Cambio en el banquillo tras la salida de Bruno Lage

El regreso de Mourinho a Portugal, que según él “no estaba planeado”, coincidió con la salida de Bruno Lage, quien dejó el banquillo del Benfica tras la derrota por 2-3 frente al Qarabag de Azerbaiyán en casa, sumada al empate previo contra Santa Clara en la liga local.

Consultado por los periodistas sobre Lage, Mourinho mostró respeto:

“Es un gran entrenador, le tengo un inmenso respeto y toda mi solidaridad. Sé muy bien lo que está sintiendo ahora. En estos momentos uno necesita hacer duelo, como hacemos todos en esta profesión”.

Situación actual del Benfica en la Liga

Tras cinco jornadas disputadas (con un partido pendiente), el Benfica se ubica en la cuarta posición de la Liga portuguesa con 10 puntos. Por delante están el Oporto, líder con 15 unidades, seguido del Sporting y el Moreirense, ambos con 12.