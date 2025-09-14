Jimmy Gressier rompe la hegemonía africana y conquista el oro mundial en 10,000 metros

En una final históricamente lenta y bajo una temperatura de 30 grados con alta humedad, el francés Jimmy Gressier hizo realidad una hazaña que no se veía desde hace cuatro décadas: arrebatarle el oro en los 10,000 metros a la poderosa armada africana. El atleta galo se coronó campeón del mundo con un tiempo de 28:55.77, en una emocionante llegada al esprint que decidió el podio en los metros finales.

Gressier se convierte así en el primer atleta nacido fuera de África en ganar este título desde que el italiano Alberto Cova lo hiciera en Helsinki 1983.

La carrera, caracterizada por un ritmo cauteloso dadas las condiciones climáticas, se animó en sus fases finales. Después de que los etíopes Selemon Barega (campeón olímpico) y Hagos Gebrhiwet intentaran forzar el tempo, fue el también etíope Yomif Kejelcha quien parecía liderar la lucha por el oro en la última recta. Sin embargo, Gressier, actual plusmarquista europeo de 5 kilómetros en ruta, demostró su velocidad final para remontar y cruzar la meta en primer lugar por un estrecho margen.

Kejelcha se tuvo que conformar con la plata (28:55.83), mientras que el sueco Andreas Almgren completó el podio con el bronce. El español Thierry Ndikumwenayo realizó una sólida carrera y consiguió un meritorio noveno puesto con un tiempo de 28:59.07.

Allman, por fin oro mundial

En otras pruebas de la jornada, la estadounidense Valarie Allman, doble campeona olímpica de lanzamiento de disco, consiguió por fin el título mundial que se le resistía. Líder desde su primer intento (67.63 m), selló la victoria en su quinto lanzamiento con una marca de 69.48 metros, sumando este oro al bronce mundial de 2022 y la plata de 2023.