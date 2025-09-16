El diario plural del Zulia


Jhonny Ferreira es nombrado seleccionador de la Vinotinto sub-15

La designación de Ferreira garantiza la continuidad del proceso de desarrollo en las categorías juveniles del fútbol venezolano. Ferreira comenzó su carrera como asistente técnico en el Caracas FC y luego pasó a dirigir equipos como el Carabobo y el Monagas.
Redacción Versión Final
La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este martes que Jhonny Ferreira asumirá de manera provisional la dirección técnica de la selección sub-15 de Venezuela, con miras a la Conmebol Liga Evolución, que se disputará próximamente en Paraguay. Ferreira reemplaza al exjugador Oswaldo Vizcarrondo, quien ahora lidera la selección sub-20.

Según el comunicado de la FVF, Ferreira continuará su trabajo con la Vinotinto sub-17 de la generación 2009 (actual sub-16), que ya se prepara para el CONMEBOL Sudamericano sub-17 2026. La designación de Ferreira garantiza la continuidad del proceso de desarrollo en las categorías juveniles del fútbol venezolano.

Además, la FVF confirmó que la Vinotinto sub-15 iniciará su preparación de inmediato para afrontar la Liga Evolución, que se celebrará entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre.

En julio de este año, la FVF ya había designado a Ferreira como seleccionador de la sub-17, destacando su sólida trayectoria en el fútbol profesional venezolano. Ferreira comenzó su carrera como asistente técnico en el Caracas FC y luego pasó a dirigir equipos como el Carabobo y el Monagas. Con este último, logró importantes éxitos, incluyendo el título de la Liga Venezolana en 2017, el subcampeonato de la Copa Venezuela en 2019 y el segundo lugar nuevamente en 2022.

La FVF resaltó los logros obtenidos por Ferreira a lo largo de su carrera, lo que refuerza su confianza en su capacidad para continuar con el desarrollo de las jóvenes promesas del fútbol nacional.

