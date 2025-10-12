Jacob Kiplimo conquista el Maratón de Chicago y logra su primer título en un major

El ugandés Jacob Kiplimo se consagró este domingo como nuevo campeón del Maratón de Chicago 2025, firmando una actuación imponente que le valió su primera victoria en un ‘major’ y el récord personal de su carrera.

Con un tiempo de 2 horas, 2 minutos y 21 segundos, el corredor de 24 años se impuso al keniano John Korir, ganador de la edición anterior, y al también keniano Amos Kipruto, segundo en la meta. Kiplimo, actual campeón mundial de medio maratón, corrió su segundo maratón profesional y confirmó su salto definitivo a la élite de la distancia.

La carrera masculina se definió en el kilómetro 30, cuando Kiplimo lanzó un ataque sostenido que descolgó a Korir. Desde ese momento, el ugandés mantuvo un ritmo demoledor que lo llevó a rozar el récord mundial del keniano Kelvin Kiptum (2:00:35), aunque el desgaste en los últimos kilómetros lo privó de la marca histórica.

“Sabía que tenía que controlar el ritmo y no mirar atrás. Este triunfo significa mucho para mí”, declaró Kiplimo tras cruzar la meta en el Grant Park de Chicago, donde miles de aficionados celebraron su victoria bajo un cielo despejado y una temperatura de 13 grados.

En la categoría femenina, la etíope Hawi Feysa también hizo historia al adjudicarse su primer título en un maratón major con un crono de 2 horas, 14 minutos y 55 segundos, superando a un pelotón dominado por corredoras africanas.

El Maratón de Chicago 2025 reunió a miles de participantes y mantuvo el alto nivel competitivo que lo caracteriza dentro del circuito internacional de las grandes pruebas urbanas.