Italia reina en el voleibol mundial con un histórico doblete en ambas ramas

Italia alcanzó un hito sin precedentes en su historia deportiva reciente al consagrarse campeona del mundo en voleibol tanto en la categoría femenina como en la masculina, un logro que consolida su dominio en uno de los deportes más seguidos del país. En un lapso de apenas tres semanas, las selecciones nacionales celebraron dos títulos que confirman el momento dorado del voleibol italiano.

La selección femenina, dirigida por el experimentado entrenador argentino Julio Velasco, conquistó su segundo campeonato mundial tras imponerse a Turquía en la final disputada en Tailandia. Este triunfo llega más de dos décadas después del primero, y se suma al oro olímpico conseguido en París 2024, así como al título en la Liga de Naciones 2025. Las italianas, con 36 victorias consecutivas, son el equipo más dominante del voleibol internacional en los últimos años.

Por su parte, el combinado masculino, liderado por Ferdinando De Giorgi, venció a Bulgaria en la final del Mundial y levantó su quinto trofeo mundial, revalidando la corona obtenida en 2022. Con esta victoria, se posicionan como la selección activa con más títulos en la historia del campeonato, solo superados por la extinta Unión Soviética, que ganó seis.

Este doblete, masculino y femenino, es un logro que únicamente había conseguido la Unión Soviética en el siglo pasado (1952 y 1960), y coloca a Italia en la cúspide del voleibol mundial, como modelo de referencia para el resto de federaciones.

El éxito de Italia en voleibol se suma a una serie de conquistas deportivas en otras disciplinas. En 2021 se coronó campeona de la Eurocopa de fútbol, mientras que en 2024 celebró los títulos de la Copa Davis y la Billie Jean King Cup en tenis, consolidando un ciclo de excelencia en los principales escenarios deportivos del mundo.