Inter Miami vence a New England Revolution 4-1 en Fort Lauderdale

Inter Miami logró una contundente victoria de 4-1 sobre el New England Revolution en un partido celebrado ayer por la noche en Fort Lauderdale, Florida. Este triunfo rompe una racha de dos encuentros sin ganar para el equipo local, que ahora cuenta con un balance de 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas en la temporada, sumando 59 puntos que lo colocan en la tercera posición de la Conferencia Este.

A pesar de la derrota, Dor Turgeman anotó el único gol para los visitantes, quienes han tenido dificultades recientemente, con solo un triunfo en sus últimos seis partidos. El equipo de New England se encuentra con un récord de 9-16-8 y 35 puntos.

A pesar de no haber anotado, el astro Lionel Messi tuvo una actuación destacada al brindar asistencias en tres de los goles de Inter Miami. El primer tanto llegó tras un pase preciso de Messi que encontró a Tadeo Allende, quien disparó a portería en el minuto 32. Justo antes del descanso, Messi interceptó un despeje de la defensa rival y asistió a Jordi Alba, quien selló el segundo gol en el tiempo de compensación.

En la segunda mitad, el Revolution recortó distancias en el minuto 59 con un gran tiro de Turgeman. Sin embargo, Inter Miami respondió rápidamente, con Allende anotando su segundo gol a menos de un minuto después, nuevamente asistido por Messi. En el minuto 62, Alba culminó la goleada anotando su segundo tanto de la noche gracias a un pase de Telasco Segovia.

Esta victoria es crucial para Inter Miami, que busca superar a FC Cincinnati, el cual lidera en la segunda posición con tres puntos más y un partido restante por disputar. La actuación de esta noche muestra que el equipo está recuperando su forma tras los recientes tropiezos.

El técnico de Inter Miami expresó su satisfacción con el rendimiento del equipo, destacando la importancia de sumar puntos en los próximos encuentros. Con esta victoria, el equipo se prepara para los siguientes desafíos en la temporada.