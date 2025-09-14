Inter Miami sufre derrota 3-0 ante Charlotte FC en la MLS

Estadio Bank of America fue testigo de una contundente derrota del Inter Miami, que cayó 3-0 frente al Charlotte FC en un partido correspondiente a la Major League Soccer (MLS). Este resultado llega tras la reciente derrota del equipo dirigido por Javier Mascherano por el mismo marcador en la final de la Leagues Cup.

En el primer tiempo, Lionel Messi, titular y acompañado por Rodrigo De Paul, falló un penal al intentar picar su remate, que fue detenido por el arquero Kristijan Kahlina. A los cinco minutos de juego, el Inter Miami tuvo una clara oportunidad cuando Jordi Alba estuvo cerca de abrir el marcador, pero su volea fue salvada por una notable intervención de Kahlina tras un buen pase de Messi.

Poco después, Charlotte respondió con un intento de Brandt Bronico, quien no pudo concretar dentro del área. Ambos equipos mostraron intensidad, pero carecieron de precisión ofensiva. Sin embargo, el equipo visitante aprovechó un contrataque y, tras un toque de Djibril Diani sobre Messi, se pitó un penal a favor del Inter Miami. A pesar de esto, Messi no pudo convertir.

El primer gol del Charlotte FC llegó tras un centro de Kerwin Vargas, que Idan Toklomaty definió para poner el 1-0. A pesar de los esfuerzos de Messi y De Paul por reaccionar, el equipo local recibió otro golpe al inicio del segundo tiempo, cuando Toklomaty volvió a marcar, esta vez después de una buena jugada de Wilfried Zaha.

Desde ese momento, Inter Miami controló la posesión del balón, pero no logró concretar sus oportunidades, enfrentándose a un Kahlina que se mostró impenetrable. El partida se tornó aún más complicado cuando Tomás Avilés fue expulsado a los 79 minutos, lo que dejó al equipo en desventaja numérica.

Justo después, un penal cometido por Sergio Busquets sobre Zaha permitió a Toklomaty completar su hat-trick y sellar el 3-0 en el marcador. Con esta derrota, Inter Miami ocupa actualmente el séptimo puesto con 46 puntos en la tabla, manteniéndose en zona de playoff, pero con la presión de que equipos rivales han acortado distancias.

En el futuro cercano, Inter Miami se enfrenta a un calendario apretado con nueve partidos en 35 días. Su próximo encuentro será el 16 de septiembre contra Seattle Sounders, seguido de un partido como local frente a DC United el 20 de septiembre. A continuación, se enfrentarán a rivales como New York City FC, Toronto, Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United y Nashville.