¿Inminente renuncia? "Bocha" Batista pidió disculpas tras caída de la Vinotinto

La dura derrota de La Vinotinto de este martes no solo dejó a Venezuela fuera del Mundial 2026, también dejó con pocas palabras al director técnico de la seleción, Fernando "Bocha" Batista, quien ofreció unas breves declaraciones luego del encuentro.

"Simplemente decirles que es un momento muy duro, un momento difícil en el plano futbolístico. Lo intentamos, estábamos atrás de un sueño.... No pudo ser", dijo Batista tras sentarse en la rueda de prensa en el Estadio Monumental de Maturín, donde se negó a contestar preguntas de los periodistas.

Y agregó: "En estos momentos es difícil mucho análisis y cosas que puedan venir… En los días venideros empezaremos a tomar unos análisis, más tranquilos. Simplemente, quiero pedirle disculpas al pueblo venezolano por este gran sueño que teníamos junto a estos jugadores”, dijo antes de retirarse.

Con estas declaraciones Batista dejó en el aire la duda de si seguirá al mando de la selección nacional, la cual dirige desde el 2023.

En su trayectoria, deja a Venezuela en estas eliminatorias con cuatro victorias, seis empates y ocho derrotas en total, terminando el proceso de calificación con el resultado menos deseado por la fanaticada.