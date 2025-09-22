Hoy se define: Dembélé y Yamal favoritos al Balón de Oro 2024

Esta noche se llevará a cabo la gala de entrega del Balón de Oro 2024, en la que Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son considerados los principales candidatos para suceder a Rodri como mejor jugador del mundo. Dembélé parte con ligera ventaja tras registrar 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos, contribuyendo a que su equipo se adjudicara cinco títulos, entre ellos la Champions League y la Ligue 1.

Por su parte, Yamal también ha tenido un desempeño notable con 18 goles y 25 participaciones directas en 55 encuentros, destacándose por haber sido parte clave en la conquista de la Nations League con España y en la obtención de la Liga, Copa y Supercopa con el Barcelona. El tercer candidato con opciones es Kylian Mbappé.

De los nominados, solo Lamine Yamal estará presente en el Teatre du Chatelet de París a las 21:00 horas (3:00 de la tarde hora Venezuela) , donde se llevará a cabo la gala. La representación del Barcelona incluirá a su presidente, Joan Laporta, mientras que el Real Madrid y el PSG no estarán presentes en el evento. El club francés tiene programado un partido ante el Olympique de Marsella, que fue aplazado por condiciones meteorológicas, y el conjunto madrileño sigue enfrentado a la UEFA tras la controversia del año pasado con Vinicius.

El entrenador de la selección alemana, Hansi Flick, comentó sobre la posibilidad de que Yamal gane el Balón de Oro: "Algún día lo veremos. Creo que Lamine recibirá este trofeo, pero estar ahí es tener respeto. Cualquiera que reciba ese trofeo se lo merece".

A pesar de las expectativas, llama la atención la ausencia de Pedri, quien se ha decidido a priorizar su descanso luego de un intenso calendario. Junto a Yamal, viajarán Raphinha, quien también podría estar entre los primeros cinco, y el joven Cubarsí, candidato al Premio Kopa junto a Yamal. Flick, aspirante a mejor entrenador, competirá con Luis Enrique, gran favorito tras haber logrado el triplete con España.

En la categoría femenina, las españolas Aitana Bonmatí y Alexia Putellas pelean con Mariona Caldentey por el Balón de Oro, aunque la favorita es Alessia Russo, ganadora de la Champions con el Arsenal. Entre los nominados también figuran las futbolistas Claudia Pina y Patri Guijarro, así como Vicky López, quien compite por el trofeo Kopa.

Además, David Raya y Cata Coll optan por el trofeo Yashin como mejores porteros. El Barcelona competirá contra el PSG y el Chelsea en la categoría masculina, y ante el Arsenal en la femenina. La entrega del Balón de Oro será realizada por Ronaldinho, exjugador del Barça y el PSG, lo que añade más expectativa sobre el ganador final entre Dembélé y Yamal.