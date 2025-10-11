Hija de Luis Aparicio desmiente presunto fallecimiento del exgrandeliga

Durante la mañana de este sábado 11 de octubre circuló en redes sociales la noticia de la supuesta muerte del grandeliga zuliano Luis Aparicio, información que fue desmentida por su hija, Karen Aparicio y su yerno, Ali Castillo.

Karen Aparicio, hija del beisbolista, respondió a una de los posts de Instagram donde un medio de comunicación zuliano afirmaba que la estrella de la MLB había fallecido.

“Yo, Karen Aparicio Llorente, hija de Luis Aparicio Montiel y de Sonia Llorente, hago uso del presente medio para invalidar la noticia irresponsable publicada en el día de hoy, informando sobre el fallecimiento de mi papá”, reclamó.

Y añadió: “Es válida la oportunidad para hacer un llamado de atención a los medios que sin confirmar publican noticias delicadas y de mal gusto, que generan malestar en el seno de la familia”.

En la cuenta de Instagram del Premio Luis Aparicio dedicaron un comunicado para desmentir la información de su supuesta partida.

“Desde el @premioluisaparicio desmentimos las falsas noticias sobre el estado de salud de nuestro Luis Aparicio, quien se encuentra en su residencia de Barquisimeto junto con su esposa, familiares y personal médico que siempre está atento a sus cuidados diarios.

@nelsonaparicio11 @kaparicio_11 y el mismo @mp8sports, presidente del @premioluisaparicio, pueden dar fe de su buen estado de salud y hacen un llamado a la comunidad, especialmente a los medios de comunicación, de no hacerse eco de informaciones que no sean confirmadas por su entorno familiar.

Don Luis amaneció escuchando sus amadas gaitas y sigue disfrutando de la vida a sus 91 años”, dice el comunicado, difundido en Instagram este sábado.

En una publicación de X, el periodista Juan José Sayago escribió: “Díganme que es mentira lo de Luis Aparicio”, a lo que Castillo respondió: “Es mentira”.

Pocos minutos después, el también comunicador deportivo Efraín Zavarce reseñó en la misma red social: “Don Luis Ernesto Aparicio Montiel está cantando gaitas en Barquisimeto, me cuenta su hijo Nelson Manuel. Nuestro miembro del Museo de la Fama permanece tranquilo y en compañía de su esposa Sonia”.

El mensaje, difundido por Zavarce fue reposteado por Ali Castillo, reafirmando así que se trata de una “fake new”.