Golazo de Leonardo Flores da triunfo agónico al Bucaramanga y enciende la Liga

Leonardo Flores fue protagonista en la victoria del Atlético Bucaramanga sobre Deportivo Pereira, este sábado en el cierre de la séptima jornada de la Liga Colombiana.

El venezolano que ingresó al minuto 87, necesitó apenas 13 minutos para sellar el triunfo de su equipo con un golazo.

En la última acción del partido, un contragolpe letal culminó con un zurdazo inatajable de Flores, quien sorprendió al portero rival y silenció el estadio.

La euforia por su conquista le costó cara: el árbitro lo expulsó tras celebrar lanzando un balón hacia la tribuna local.

Con este resultado, Bucaramanga llegó a 13 puntos y se ubica en la sexta posición del campeonato, afianzando su buen inicio de temporada.

Flores, ex Caracas FC, ahora se prepara para un nuevo reto: integrar la convocatoria de la Vinotinto en la doble fecha Fifa frente a Argentina y Colombia.