Fermín Aldeguer hace historia en Indonesia con su primera victoria en MotoGP

El piloto español Fermín Aldeguer ( firmó una actuación memorable al conquistar su primera victoria en la categoría reina del motociclismo durante el Gran Premio de Indonesia, disputado este domingo en el circuito de Mandalika. El murciano cruzó la meta por delante de sus compatriotas Pedro Acosta (KTM RC 16) y Álex Márquez completando un podio íntegramente español.

Con apenas 20 años y 183 días, Aldeguer se convierte en el segundo piloto más joven de la historia en ganar una carrera de MotoGP, solo superado por Marc Márquez, quien logró su primera victoria en 2013 en el Gran Premio de Austin con 20 años y 63 días.

La jornada, sin embargo, también dejó malas noticias para el propio Márquez. El ocho veces campeón del mundo sufrió una caída junto al italiano Marco Bezzecchi, lo que le provocó una pequeña fractura en el hombro derecho, según informó el doctor Ángel Charte. Márquez regresará a Madrid para someterse a un TAC que determine la gravedad exacta de la lesión.

El incidente se produjo cuando Bezzecchi, tras un error en la salida, intentó recuperar posiciones y terminó golpeando la moto del piloto de Ducati. Minutos después, Joan Mir (Honda RC 213 V) también se fue al suelo, aunque sin consecuencias físicas importantes.

Durante la primera mitad de la prueba, Pedro Acosta se mantuvo firme en la cabeza, seguido de Luca Marini (Honda) y Aldeguer, que ya había mostrado un gran ritmo el sábado al finalizar segundo en la carrera sprint. Sin embargo, a medida que avanzaban las vueltas, el joven murciano fue imponiendo su ritmo demoledor, logrando escaparse hasta construir una ventaja superior a los cinco segundos.

En las últimas vueltas, Aldeguer consolidó su dominio y cruzó la línea de meta con casi siete segundos de ventaja sobre Acosta, sellando una victoria incontestable y un hito para su carrera.

El triunfo convierte a Aldeguer en el primer debutante que gana una carrera de MotoGP desde Jorge Martín en 2021 (Gran Premio de Estiria, Austria), y confirma su condición de una de las grandes promesas del motociclismo español.