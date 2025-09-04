Fanáticos reciben con eufórico banderazo a la Vinotinto en Buenos Aires

La selección venezolana buscará dar el golpe este jueves ante Argentina, en Buenos Aires, por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

El equipo dirigido por Fernando “Bocha” Batista se encuentra parcialmente en zona de clasificación por repechaje, en la séptima posición con 18 puntos, uno más que Bolivia.

En la previa del juego de este jueves en el estadio Monumental de River Plate, los aficionados venezolanos se congregaron en el hotel de concentración de La Vinotinto para realizar un banderazo en apoyo a pocas horas del encuentro crucial.

Los alrededores del Hotel Marriott Ezeiza se llenaron con decenas de aficionados que con los colores de La Vinotinto y banderas acudieron para hacer fuerza de cara al crucial encuentro.

Los venezolanos cantaron y bailaron, al tiempo que arengaban en apoyo a su selección para el partido de este jueves en la capital argentina.

“Esta hinchada solo quiere ir al Mundial. Vamos, vamos Vinotinto”, se escuchaba en uno de los cantos a las afueras de la concentración de la selección venezolana.

De acuerdo a datos oficiales, más de 160 mil ciudadanos venezolanos se encuentran residiendo actualmente en Argentina, siendo Buenos Aires la ciudad con más presencia de migrantes.