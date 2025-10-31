Fallece el lanzador Yoervis Medina a los 37 años en Carabobo

El exlanzador venezolano Yoervis Medina, con experiencia en las Grandes Ligas, falleció este jueves 30 de octubre a los 37 años, tras sufrir un infarto mientras conducía su vehículo en Naguanagua, estado Carabobo.

De acuerdo con reportes de prensa, el infarto habría provocado que Medina perdiera el control del automóvil y chocara contra otro vehículo, hecho que le causó la muerte de forma inmediata.

Medios locales señalaron que el exlanzador fue hallado sin signos vitales dentro de su carro por las autoridades que acudieron al lugar.

Nacido en Puerto Cabello, Medina desarrolló una sólida trayectoria en el béisbol profesional tanto en Venezuela como en el extranjero. En las Grandes Ligas jugó durante tres temporadas, debutando con los Marineros de Seattle en 2013, donde destacó como relevista antes de ser transferido a los Cachorros de Chicago en 2015.

En su paso por las Mayores dejó efectividad de 3.08 en 146 apariciones, con 10 victorias y 147 ponches en igual número de innings lanzados.

En la Lvbp, vistió los uniformes de los Tiburones de La Guaira, Cardenales de Lara, Águilas del Zulia, Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes.

Su mejor desempeño lo alcanzó con los Cardenales, con quienes disputó seis temporadas y logró una destacada campaña en 2012-2013, registrando promedio de carreras limpias de 2.40 en 27 relevos.

Tras su última participación en el circuito venezolano en la zafra 2020-2021 con Aragua, Medina continuó su carrera en el exterior.

Lanzó en la Liga Mayor de Béisbol Profesional con Guerreros de Lara y más tarde en Nicaragua e Italia, donde en 2024 anunció oficialmente su retiro tras participar en siete encuentros con el club Tecnograniti Senago de la Serie A.