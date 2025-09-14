Fallece el campeón británico de boxeo Ricky Hatton a los 46 años

Ricky Hatton, campeón británico de boxeo, ha sido hallado muerto en su domicilio a la edad de 46 años, según informaron fuentes de la Policía de Greater Manchester.

Las autoridades señalaron que no se creen que existan circunstancias sospechosas relacionadas con su fallecimiento. Este trágico evento fue reportado esta mañana en el área de Bowlacre Road, Hyde, donde la policía fue llamada por un miembro del público a las 6:45 a.m.

Hatton, conocido por su carácter afable y su estilo de pelea agresivo, se destacó en las divisiones de light-welterweight y welterweight. A lo largo de su carrera, ganó títulos mundiales y se convirtió en una figura popular a nivel mundial, destacando su victoria sobre Paulie Malignaggi el 22 de noviembre de 2008, al retener los títulos IBO y The Ring.

Uno de los combates más memorables de Hatton fue su enfrentamiento contra Floyd Mayweather en diciembre de 2008, donde su estilo de pelea lo convirtió en uno de los boxeadores más admirados de esa década.

La Policía de Greater Manchester ha dado a conocer una declaración oficial: “Los oficiales fueron llamados por un miembro del público para asistir en Bowlacre Road, donde encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años. Actualmente no se creen que existan circunstancias sospechosas”.

Se espera que surjan más reacciones y actualizaciones sobre este trágico acontecimiento en las próximas horas.