Eugenio Suárez conecta jonrón histórico y reafirma su poder con los Marineros

Eugenio Suárez recuperó su mejor versión ofensiva en el cierre de la temporada de Grandes Ligas con los Marineros de Seattle. Tras ser adquirido en la fecha límite de cambios desde los Diamondbacks de Arizona, el venezolano demuestra por qué el movimiento fue uno de los más importantes del año para la franquicia.

El antesalista de 34 años sacudió un monumental cuadrangular el viernes 22 de agosto frente a los Athletics en el T-Mobile Park. Ese batazo, su número 40 de la campaña, representa la segunda ocasión en más de una década de carrera que alcanza dicha cifra, consolidándolo como uno de los venezolanos más poderosos en la historia de MLB.

El estacazo llegó en la quinta entrada ante los lanzamientos de Luis Morales y recorrió 373 pies por el jardín izquierdo, igualando momentáneamente el marcador en un juego que finalmente ganó Seattle 3-2.

Más allá de la cifra redonda lo impactante fue la velocidad de salida: 113.8 mph, la mayor registrada por Suárez desde que Statcast comenzó a recopilar datos en 2015, de acuerdo con la analista Sarah Langs.

Desde su debut en 2014, “Geno” ha dejado huella como uno de los bates de mayor poder entre los peloteros venezolanos. Hoy, además de seguir ampliando su legado personal, su ofensiva es clave para que los Marineros mantengan vivas sus aspiraciones de postemporada.