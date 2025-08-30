El United gana in extremis 3-2 al Burnley y el Chelsea derrota 2-0 al Fulham

En el minuto 90+7 y de penal, Bruno Fernandes dio una victoria tan agónica como necesaria al Manchester United, que se impuso 3-2 al Burnley este sábado en la 3ª jornada de la Premier League, donde el Tottenham se frenó al caer 1-0 en casa ante el Bournemouth.

Después de la humillación del miércoles con la eliminación en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa ante el Grimsby Town, de la cuarta división, el entrenador Ruben Amorim parecía caminar ya sobre el alambre y las urgencias se habían instalado en pleno agosto en el histórico club, difundió Yahoo Deportes.

El primer triunfo de la temporada da un respiro, justo antes del parón por los partidos de selecciones. El Manchester United suma ahora 5 puntos y sube provisionalmente al 9º puesto de la tabla, aunque todavía su imagen sigue recordando a la de la catastrófica pasada temporada, donde el histórico club apenas fue decimosexto.

En Old Trafford, el United había arrancado la temporada con derrota ante el Arsenal y luego había firmado un empate ante el Fulham, por lo que ganar al Burnley se presentaba como una obligación y Bruno Fernandes resistió la presión para ser fiel a su costumbre y no fallar desde el punto de penal cuando su equipo más lo necesitaba (90+7).

Antes de esa liberación final, el United se había puesto por delante en el marcador, gracias a un tanto en contra de Josh Cullen (minuto 27) y otro del internacional camerunés Brian Mbeumo (57), pero el Burnley equilibró en ambas ocasiones, con tantos del sudafricano Lyle Foster (54) y Jaidon Anthony (65).

“Tuvimos ocasiones para haber hecho más goles, hoy fuimos el mejor equipo en el campo", estimó Amorim.

El United sufrió en el partido la lesión de su atacante brasileño Matheus Cunha, cambiado a la media hora de juego por una distensión muscular y que queda fuera de la convocatoria de su Seleçao para las eliminatorias mundialistas de septiembre.

Triunfo sudamericano del Chelsea

Por su parte, el Tottenham, que había ganado en las dos primeras jornadas, se frenó en seco al perder 1-0 en casa ante el Bournemouth de Andoni Iraola, que rentabilizó al máximo el tempranero gol del brasileño Evanilson en el minuto 5.

Son los primeros puntos que se le escapan a los Spurs con su nuevo entrenador, el danés Thomas Frank.

El Tottenham, decimoséptimo la pasada temporada, se queda con 6 puntos y es adelantado en la tabla por otro grande londinense, el Chelsea (7 puntos), que se puso provisionalmente líder con su victoria 2-0 ante otro equipo de la capital británica, el Fulham.