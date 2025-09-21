El diario plural del Zulia


El sueco Stahl revalida su título mundial en lanzamiento de disco

El sueco Daniel Stahl, campeón olímpico en ese mismo estadio de Tokio en 2021, revalidó este domingo su título mundial en el lanzamiento de disco, llegando a 70,47 metros en su último intento, al término de un concurso que se vio retrasado por la lluvia.

Con su coronación se dio por clausurado el Mundial de atletismo de Tokio, después de nueve días de competición, reseñó RFI.

El plusmarquista mundial lituano Mykolas Alekna iba líder en el último lanzamiento, pero Stahl le adelantó en el último momento.

Alekna tuvo que conformarse con una nueva medalla de plata (67,84 metros) y sigue sin subir a lo más alto en una gran competición, después de las platas del Mundial de 2022 y de los Juegos Olímpicos de 2024, y del bronce del Mundial de 2023.

El samoano Alex Rose (66,96 metros) fue bronce en esta ocasión. El cubano Mario Alberto Díaz quedó en el quinto lugar (64,71 metros).

