El Napoli gana 1-0 al Cagliari con golazo de Anguissa en el descuento

Un golazo del camerunés Zambo Anguissa en el minuto 95, salvó del empate al Napoli de Antonio Conte, vigente campeón de la Serie A, en partido en el que el conjunto del sur de Italia evidenció su necesidad de fichar un delantero centro titular tras la lesión de larga duración del belga Romelu Lukaku.

El danés Rasmus Hojlund sería, según una nota de Europa Press, el elegido para heredar el protagonismo en el once de Conte. Ya está en Italia y este mismo domingo pasará el reconocimiento médico para después firmar con la entidad partenopea.

Al Napoli le costó 95 minutos perforar el entramado defensivo del Cagliari, que cayó fulminado en los últimos compases ante el empuje del club que inmortalizó Diego Armando Maradona, en el primer partido en su estadio.

El equipo que lidera Kevin De Brunye trató a disparos de la larga distancia para tratar de descifrar el entramado del conjunto de Yerry Mina. Lobotka y Politano probaron fortuna desde lejos sin éxito. Y por cada minuto que el fortín del Cagliari aguantó, más fuerte se hizo el combinado de la isla de Cerdeña, que incluso gozó de varias ocasiones de peligro con remates de cabeza y, al final del duelo, con varios contragolpes que bien pudieron dar la sorpresa de la jornada.

Todo lo que hizo el equipo de Pisacane se desplomó en un abrir y cerrar de ojos. McTominay entró en escena. Rozó la heroica otra vez, pero su disparo salió muy centrado y su chilena no quiso entrar en el tiempo añadido.

El protagonismo estaba esta vez reservado para Anguissa, que esperó paciente, y en el corazón del área disparó raso al arco para desatar la locura.