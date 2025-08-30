El Madrid gana 2-1 al Mallorca y mantiene el pleno en un buen partido de Mastantuono

Real Madrid se hizo fuerte en el Santiago Bernabéu y mantiene el puntaje ideal en La Liga de España luego de imponerse por 2-1 sobre el Mallorca, reseña Infobae.

El equipo de Xabi Alonso dominó las acciones y se quedó con la victoria gracias a los goles de Arda Güler y Vinícius Júnior. Franco Mastantuono volvió a ser titular en el Merengue.

Más allá de que los Bermellones se pusieron en ventaja con la conversión de Vedat Muriqi, el Madrid dio vuelta el resultado con dos tantos en un minuto: cabezazo de Güler y enorme jugada individual de Vinícius.

La peculiaridad del duelo pasó por los tres goles que le anularon al elenco local: dos a Kylian Mbappé por fuera de juego y uno al turco por una supuesta mano previa.

Mastantuono se mostró muy activo en el circuito ofensivo del Merengue, con constantes participaciones en el tercio final del campo de juego. Formó parte de la jugada que derivó en el primer tanto y en uno de los anulados. En su tercer encuentro oficial con la camiseta blanca, se retiró a los 66 minutos de juego.

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene con puntaje ideal en las primeras tres jornadas de La Liga de España, mientras que Mallorca solamente suma un punto. Luego del parate por la fecha Fifa, el Merengue chocará contra la Real Sociedad en condición de visitante.