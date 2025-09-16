El fútbol femenino sigue en ascenso con una asistencia récord de 4,5 millones de espectadores

El fútbol femenino ha experimentado un notable crecimiento en cuanto a asistencia a estadios, alcanzando los 4,5 millones de espectadores en la temporada 2024-2025. Este aumento se reflejó principalmente en países como Inglaterra, Alemania, España, Suecia y Francia, que registraron las mayores cifras de público, con un punto destacado en la Eurocopa disputada este año en Suiza, que atrajo a 657.291 aficionados.

El Panorama Europeo de Clubes, Talento y Competiciones 2024-2025, informe anual de la UEFA publicado este lunes, analiza diversas facetas del fútbol femenino, incluyendo la evolución en la asistencia a los partidos, el desarrollo de talento y la organización de las competiciones, áreas que demuestran el crecimiento sostenido de este deporte.

La cifra estimada de asistentes a los encuentros de la máxima categoría superó los 3,3 millones, y al sumar competiciones como la Eurocopa, la liga de categorías inferiores y las copas nacionales, el número total sube a 4,5 millones.

Un análisis de la UEFA en 15 ligas europeas revela que, en promedio, los equipos alinearon a 25,9 jugadoras por partido, ligeramente por debajo de las 26 de la temporada anterior. Sin embargo, en las cinco grandes ligas (Inglaterra, Alemania, España, Francia y Suecia), el promedio fue de 26,4 futbolistas, lo que supone un incremento de 0,5 en comparación con el curso 2023-2024.

El Barcelona, líder en formación de jugadoras

El FC Barcelona destaca como el club con mayor participación de jugadoras formadas en sus filas, con un 31 % de las jugadoras de su plantilla en la Liga de Campeones provenientes de su cantera. En esa competición, los equipos deben inscribir al menos ocho jugadoras formadas localmente, cuatro de las cuales deben haber sido formadas en el club.

De las 368 jugadoras que participaron en la última edición de la Liga de Campeones, el 70 % de ellas pertenecían a clubes de las cinco grandes ligas europeas. Inglaterra fue el país con mayor representación, con un 24 % de jugadoras, seguida de Alemania (13 %), Italia (13 %), España (11 %) y Francia (8 %).

Además, 110 clubes de 18 países diferentes enviaron al menos una jugadora a la Eurocopa femenina, con Inglaterra destacándose con 18 equipos representados.

Menos cambios de entrenadores que en el fútbol masculino

En cuanto a la estabilidad en los banquillos, el fútbol femenino muestra una tasa significativamente menor de despidos de entrenadores en comparación con el fútbol masculino. La tasa de cambios de entrenador por club fue solo del 0,66, un 9 % inferior al promedio en el fútbol masculino (0,72). De hecho, el 51 % de los clubes no realizaron cambios de técnico durante la última temporada, lo que indica, según la UEFA, un enfoque más centrado en el desarrollo a largo plazo que en los resultados inmediatos.

En la fase de grupos de la Liga de Campeones no se registraron despidos de entrenadores principales, y todos los entrenadores de los 16 equipos que participaron en la Eurocopa llevaban más de tres años en el cargo al inicio del torneo, un promedio similar al de la competición masculina.

De los 16 entrenadores presentes en la Eurocopa, 11 tenían experiencia en categorías inferiores, y el 38 % también había trabajado en selecciones nacionales.

Crecimiento de la organización en clubes de mujeres

La UEFA resalta que la organización de clubes femeninos en toda Europa ha evolucionado significativamente, especialmente desde 2020. En este período, ha crecido la integración de equipos femeninos dentro de la estructura organizativa de clubes masculinos, pasando de un 43 % en 2020 a un 59 % para la temporada 2025/26.

El informe también subraya que más del 50 % de los campeones de liga de la temporada pasada tenían una racha de dos o menos títulos, lo que refleja un equilibrio competitivo saludable en las ligas.

El fútbol femenino continúa consolidándose como una disciplina de alto crecimiento y cada vez más atractivo, tanto en términos de audiencia como de calidad deportiva.