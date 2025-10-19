El Barça acumula una deuda global por fichajes de 159 millones de euros

El Barcelona presentó este domingo sus cuentas ante la Asamblea de Socios para la aprobación del cierre del ejercicio anterior y del presupuesto correspondiente a la próxima temporada. A pesar de que el club sigue teniendo numerosas deudas millonarias a largo y corto plazo, Joan Laporta, presidente del club catalán, se ha presentado como un salvador, mostrándose satisfecho y orgulloso de las gestiones que ha realizado su junta durante este tiempo.

El encuentro terminó con el visto bueno, esto, pese a las dudas surgidas por la pérdida de valor y las deudas que siguen arrastrando. Uno de los capítulos más a tener en cuenta son los pagos pendientes con otros clubes por los fichajes de varios jugadores que actualmente conforman la plantilla de Hansi Flick. Según recoge la Memoria anual del Barcelona, la deuda global del club por fichajes asciende a 159 millones de euros, de los cuales 140 deben abonarse a corto plazo, es decir, durante la presente temporada.

Las cantidades llaman demasiado la atención por dos motivos: el volumen y el momento en el que se produjeron. En el verano de 2022, el Barcelona acometió una fuerte inversión con las incorporaciones de Robert Lewandowski, Raphinha y Jules Koundé, por un total de 150 millones de euros.

Sin embargo, a día de hoy el club aún no ha satisfecho ni la mitad de ese dinero, pese a haber transcurrido más de tres años. Restan por pagar 78 millones: 42 por Raphinha, 25 por Koundé y otros 11 por Lewandowski. Otro caso es el de Dani Olmo, por el que debe abonar este año 18 millones, aunque en este caso, el delantero fue fichado el verano de 2024.

También llama mucho la atención el caso de Vitor Roque, que pasó sin pena ni gloria por el club catalán, y todavía restan por pagar 17 millones, a pesar de que el delantero brasileño no está a las órdenes de Flick. Y todo ello pese al esfuerzo económico del club, que no recibe los ingresos previstos por el Camp Nou debido a que las obras no están terminadas todavía y no puede acoger aún partidos. La cifra de 140 millones de deuda a corto plazo multiplica casi por tres la registrada en el ejercicio anterior, cuando el importe pendiente de pago en ese mismo periodo era de 45 millones.

A pesar de estas deudas que tienen pendientes, Laporta abrió la asamblea con un discurso en el que sacó pecho y aprovechó para lanzar unos dardos hacia aquellos que le critican. “Estamos mucho mejor que hace cuatro años y medio. Hay afirmaciones que me sorprenden, se puede mejorar todo. Pero hoy estamos mucho mejor que cuando llegamos, quien no lo vea... Me viene a la cabeza el dicho ese de 'no hay más ciego que el que no quiere ver'. No hemos hecho caso a proclamas apocalípticas y hemos defendido al Barça contra todos y todo” aseguró el presidente culé.